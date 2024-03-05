"Западня": Критик заявил о печальном положении Орбакайте из-за матери

Певица Кристина Орбакайте оказалась в сложном положении из-за семейных связей с покинувшей Россию Аллой Пугачёвой, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, артистка не может отречься от матери, но и выступать на российской сцене ей тоже хочется.

По мнению музыкального критика, концерт Орбакайте в Санкт-Петербурге состоялся благодаря тому, что его смогли продать. Он рассказал, что отмена выступлений обычно происходит, если билеты покупают слишком мало человек. В таком случае организаторам легче компенсировать затраты тем, кто отдал деньги, чем понести убытки. При этом в данном случае это значит, что люди действительно рвались на концерт, несмотря на заявление матери артистки, заключил Соседов.