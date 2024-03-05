Регион

Уведомления отключены

5 марта, 14:21

"Западня": Критик заявил о печальном положении Орбакайте из-за матери

Критик Соседов: Орбакайте хочет усидеть на двух стульях из-за связи с Пугачёвой

Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Певица Кристина Орбакайте оказалась в сложном положении из-за семейных связей с покинувшей Россию Аллой Пугачёвой, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, артистка не может отречься от матери, но и выступать на российской сцене ей тоже хочется.

"Маму ей инкриминируют? Дочь за мать не отвечает. Она хочет усидеть на двух стульях, а что ей ещё остаётся делать? Мать подалась во все тяжкие, несёт ахинею, чтобы не потерять деньги на Западе, чтобы не закрыли все счета. И что, Орбакайте нужно отречься от матери? Она должна порвать с ней все связи? Это было бы дурно. Какой бы мать ни была, отрекаться от неё категорически нельзя. Поэтому она и помалкивает. Кристина попала в западню", — сказал Соседов в беседе с NEWS.ru.

По мнению музыкального критика, концерт Орбакайте в Санкт-Петербурге состоялся благодаря тому, что его смогли продать. Он рассказал, что отмена выступлений обычно происходит, если билеты покупают слишком мало человек. В таком случае организаторам легче компенсировать затраты тем, кто отдал деньги, чем понести убытки. При этом в данном случае это значит, что люди действительно рвались на концерт, несмотря на заявление матери артистки, заключил Соседов.

"Всё состоится": Орбакайте с раздражением отреагировала на вопрос Life.ru об отмене своих концертов
"Всё состоится": Орбакайте с раздражением отреагировала на вопрос Life.ru об отмене своих концертов
Напомним, в России сейчас массово отменяют концерты Орбакайте. Например, в Красноярске, Иркутске и Владивостоке её уже "убрали с афиш". По слухам, Орбакайте уже давно живёт в США, однако на днях в беседе с Life.ru звезда упорно утверждала, что никуда не уезжала и проживает на территории Российской Федерации.
Александра Мышляева
  • Новости
  • Кристина Орбакайте
  • пугачева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров