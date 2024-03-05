"Западня": Критик заявил о печальном положении Орбакайте из-за матери
Критик Соседов: Орбакайте хочет усидеть на двух стульях из-за связи с Пугачёвой
Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Певица Кристина Орбакайте оказалась в сложном положении из-за семейных связей с покинувшей Россию Аллой Пугачёвой, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, артистка не может отречься от матери, но и выступать на российской сцене ей тоже хочется.
"Маму ей инкриминируют? Дочь за мать не отвечает. Она хочет усидеть на двух стульях, а что ей ещё остаётся делать? Мать подалась во все тяжкие, несёт ахинею, чтобы не потерять деньги на Западе, чтобы не закрыли все счета. И что, Орбакайте нужно отречься от матери? Она должна порвать с ней все связи? Это было бы дурно. Какой бы мать ни была, отрекаться от неё категорически нельзя. Поэтому она и помалкивает. Кристина попала в западню", — сказал Соседов в беседе с NEWS.ru.
По мнению музыкального критика, концерт Орбакайте в Санкт-Петербурге состоялся благодаря тому, что его смогли продать. Он рассказал, что отмена выступлений обычно происходит, если билеты покупают слишком мало человек. В таком случае организаторам легче компенсировать затраты тем, кто отдал деньги, чем понести убытки. При этом в данном случае это значит, что люди действительно рвались на концерт, несмотря на заявление матери артистки, заключил Соседов.
Напомним, в России сейчас массово отменяют концерты Орбакайте. Например, в Красноярске, Иркутске и Владивостоке её уже "убрали с афиш". По слухам, Орбакайте уже давно живёт в США, однако на днях в беседе с Life.ru звезда упорно утверждала, что никуда не уезжала и проживает на территории Российской Федерации.