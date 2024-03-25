Пугачёва ужаснулась "беде" украинской певицы, но не заметила теракт в "Крокусе" 25 марта, 13:32 Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Певица Алла Пугачёва не стала выражать соболезнования россиянам в связи с терактом в "Крокус сити холле", в результате которого погибли более 130 человек. Зато исполнительница внезапно ужаснулась "беде" украинской коллеги Натальи Могилевской из-за отмены шоу.

Певица разместила в соцсети пост, где рассказала, что ей пришлось прервать концерт в Кривом Роге из-за звуков взрыва. Пугачёва написала артистке в комментариях: "Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!", а также поставила ей соболезнующий эмодзи. Пользователи сразу обратили внимание на такое двуличие Примадонны.

"И ни слова своему народу, для которого пела и работала. Кто её возвёл на пьедестал", — написал её бывший поклонник.

"А почему вы молчите? Холопов из России вам не жалко?" — прокомментировал другой.

Безразличие Пугачёвой к россиянам оказалось особенно шокирующим на фоне того, что даже её муж Максим Галкин* выразил сочувствие семьям погибших в теракте и назвал случившееся страшной трагедией.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми