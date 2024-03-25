Пугачёва ужаснулась "беде" украинской певицы, но не заметила теракт в "Крокусе"
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Певица Алла Пугачёва не стала выражать соболезнования россиянам в связи с терактом в "Крокус сити холле", в результате которого погибли более 130 человек. Зато исполнительница внезапно ужаснулась "беде" украинской коллеги Натальи Могилевской из-за отмены шоу.
Певица разместила в соцсети пост, где рассказала, что ей пришлось прервать концерт в Кривом Роге из-за звуков взрыва. Пугачёва написала артистке в комментариях: "Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!", а также поставила ей соболезнующий эмодзи. Пользователи сразу обратили внимание на такое двуличие Примадонны.
"И ни слова своему народу, для которого пела и работала. Кто её возвёл на пьедестал", — написал её бывший поклонник.
"А почему вы молчите? Холопов из России вам не жалко?" — прокомментировал другой.
Безразличие Пугачёвой к россиянам оказалось особенно шокирующим на фоне того, что даже её муж Максим Галкин* выразил сочувствие семьям погибших в теракте и назвал случившееся страшной трагедией.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек, ещё 182 человека пострадали. Списки опубликованы здесь. Накануне началось опознание погибших. Всего по факту теракта было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая. Они иностранцы и не имеют гражданства РФ.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.