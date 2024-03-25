Убийцы из "Крокуса" расстреливали людей особыми пулями, которые повреждают все органы

Большинство пострадавших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" поступали в больницу с огнестрельными ранениями в тяжёлом состоянии, так как пули были "неправильной формы", из-за чего повреждались все внутренние органы, рассказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин в беседе с телеканалом "Звезда".

Он рассказал, что после теракта в больницу госпитализировали 12 человек с огнестрельными ранениями, одного — с ножевым. Шабунин отметил, что двоих уже выписали, девять находятся в тяжёлом состоянии, четверо — в крайне тяжёлом. Кроме того, медик подчеркнул, что со всеми пациентами работают психологи, при поступлении в медучреждение многие не понимали, что произошло.