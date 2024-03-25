Убийцы из "Крокуса" расстреливали людей особыми пулями, которые повреждают все органы
Главврач Шабунин: Террористы в "Крокусе" стреляли пулями "неправильной формы"
Террористы в "Крокусе". Скриншот видео © Telegram / SHOT
Большинство пострадавших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" поступали в больницу с огнестрельными ранениями в тяжёлом состоянии, так как пули были "неправильной формы", из-за чего повреждались все внутренние органы, рассказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин в беседе с телеканалом "Звезда".
Главврач Боткинской больницы рассказал о состоянии пациентов из "Крокуса". Видео © Telegram / Zvezdanews
"Большая часть пациентов поступила в тяжёлом состоянии, их экстренно прооперировали. У пациентов фиксировали повреждения печени, селезёнки, желудка, лёгких, позвоночника, таза", — заявил Алексей Шабунин.
Он рассказал, что после теракта в больницу госпитализировали 12 человек с огнестрельными ранениями, одного — с ножевым. Шабунин отметил, что двоих уже выписали, девять находятся в тяжёлом состоянии, четверо — в крайне тяжёлом. Кроме того, медик подчеркнул, что со всеми пациентами работают психологи, при поступлении в медучреждение многие не понимали, что произошло.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы открыли огонь по посетителям красногорского "Крокуса", после чего подожгли зрительный зал. Согласно последним официальным сведениям, жертвами атаки стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки.