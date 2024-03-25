РКК: Более 360 млн рублей собрано для пострадавших и семей погибших в "Крокусе"

За два дня на оказание помощи пострадавшим и для семей погибших при теракте 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" было собрано больше 360 миллионов рублей. Об этом на своём официальном сайте сообщил Российский Красный Крест.

"В данном случае мы говорим не про месяц работы, а годы, которые порой нужны для полного психологического и физического восстановления. Мы осознаём всю ответственность, которая на нас ложится. Координация мер поддержки с уже существующими мерами крайне важна", — добавил председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.