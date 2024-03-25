РКК: Более 360 млн рублей собрано для пострадавших и семей погибших в "Крокусе"
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За два дня на оказание помощи пострадавшим и для семей погибших при теракте 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" было собрано больше 360 миллионов рублей. Об этом на своём официальном сайте сообщил Российский Красный Крест.
"В данном случае мы говорим не про месяц работы, а годы, которые порой нужны для полного психологического и физического восстановления. Мы осознаём всю ответственность, которая на нас ложится. Координация мер поддержки с уже существующими мерами крайне важна", — добавил председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.
Из общей суммы 227 140 285 рублей приходится на физические лица, а 140 706 861 рублей перевели юридические лица. Деньги пойдут на восстановление после лечения, психосоциальную поддержку, психологическую помощь в долгосрочном периоде и адресную индивидуальную помощь.
Напомним, чудовищный теракт случился вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта рок-группы "Пикник". Несколько вооружённых людей ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, а потом подожгли помещение. После нападения задержали 11 человек, включая четырёх стрелков. Официально известно о 137 погибших.