СМИ узнали о начале процедуры признания Пугачёвой иноагентом

"Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом", — сказал Бородин, добавив, что по его заявлению Генпрокуратура направила соответствующее обращение в Минюст.

Напомним, что обращение признать Примадонну иноагентом поступило в Генпрокуратуру РФ после её перепалки с певцом Стасом Михайловым. Тот осудил уехавших за рубеж артистов. В ответ Пугачёва записала видеообращение, где заявила, что "нормальные люди" возвращаться не будут, а затем обматерила Михайлова.