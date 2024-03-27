СМИ узнали о начале процедуры признания Пугачёвой иноагентом
Бородин: Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Началась процедура признания народной артистки СССР Аллы Пугачёвой иностранным агентом, об этом сообщает RT со ссылкой на общественника Виталия Бородина.
"Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом", — сказал Бородин, добавив, что по его заявлению Генпрокуратура направила соответствующее обращение в Минюст.
Напомним, что обращение признать Примадонну иноагентом поступило в Генпрокуратуру РФ после её перепалки с певцом Стасом Михайловым. Тот осудил уехавших за рубеж артистов. В ответ Пугачёва записала видеообращение, где заявила, что "нормальные люди" возвращаться не будут, а затем обматерила Михайлова.