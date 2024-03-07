Генпрокуратура займётся Пугачёвой после скандального видео о бегстве "нормальных" людей из России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин требует признать иноагентом певицу Аллу Пугачëву после еë слов о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". Соответствующее обращение он уже подал генпрокурору РФ Игорю Краснову, пишет SHOT.

ФПБК в документе приводит сразу несколько аргументов в пользу такого решения. В первую очередь там напомнили, что Пугачёва сбежала из России в Израиль вскоре после начала СВО — в сентябре 2022 года. Также Примадонна неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию и не раз публично выражала поддержку своему мужу Максиму Галкину*, который уже признан иноагентом за критику СВО и спонсирование ВСУ.

Спусковым крючком к обращению в ГП стало видео Пугачёвой в ответ на критику Стаса Михайлова в адрес ругающих Россию звёзд, которых именно наша страна сделала популярными. Примадонна оскорбила некогда коллегу по сцене и назвала на букву М.

Напомним, после начала спецоперации Алла Пугачёва вместе с семьёй перебралась в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Однако и там семья не задержалась: сообщалось о планах артистов уехать в Лондон. Причём с финансами у Пугачёвой стало туго, Примадонна даже называла новую заграничную жизнь "голожопингом".