Бородин раскрыл, кто помогает Ивлеевой и другим оскандалившимся звёздам попасть в ДНР

Провинившихся российских артистов везут в Донбасс влиятельные предприниматели и "силовые бизнесмены", заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, комментируя возможную поездку блогерши Анастасии Ивлеевой в ДНР. По его словам, поездкой Филиппа Киркорова также занимались "уважаемые ребята".

"Все говорят, что они это делают якобы по собственному желанию и из чистых помыслов, но мы с вами взрослые и в сказки не верим. Понятное дело, что все эти поездки — спланированный сценарий с расписанной дорожной картой. Ивлеева там не нужна! Сейчас найдут людей, заставят их поулыбаться и похлопать в ладоши, нагонят их. Это же будет неискренне", — сказал он в беседе с НСН.

Бородин отметил, что после таких людей, как Ивлеева и Киркоров, в Донецк можно привезти и скандального актёра Алексея Панина*. По его мнению, во всех этих людях не так много отличий.

Напомним, ранее появились новости о том, что Анастасия Ивлеева — организатор той самой злополучной вечеринки, которая поставила под вопрос не одну карьеру, — планирует поездку в ДНР. Как предположил депутат Виталий Милонов, у телеведущей, возможно, случилось переосмысление взглядов и ценностей.