"Это должно быть от чистого сердца": Милонов оценил намерение Ивлеевой поехать в ДНР

Вполне возможно, что у блогерши Насти Ивлеевой случилось переосмысление взглядов и ценностей после скандальной "голой вечеринки". Об этом на фоне новостей о том, что она планирует поездку в ДНР, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов, добавив, что совершать такой поступок в целях очистки репутации не стоит.

Парламентарий предположил, что многие оскандалившиеся на злополучной вечеринке знаменитости могли понять, в какую "нехорошую историю попали". Именно поэтому многие теперь хотят показать, что судить о них в целом по этой некрасивой ситуации не стоит.

В пример депутат привёл певца Филиппа Киркорова, который, возможно, посетил ДНР, чтобы показать, что его убеждения — это не участие в скандальном мероприятии, а то, что он "всё-таки наш, российский, человек и патриот нашей страны".

"Но если к этому относиться исключительно как к некой чистке биографии, "надо — так и быть, съезжу", то это не поможет, так не работает. Нужно не метаться между боями и "голыми" вечеринками, а переосмыслить", — заявил Милонов в беседе с телеканалом "360".

По его словам, всем селебрити, испортившим себе репутацию на организованной Ивлеевой тусовке, совершенно необязательно ехать в ДНР. Есть и другие добрые дела, которые помогут найти дорогу обратно на российские экраны и в сердца наших граждан. Только совершать их нужно не потому, что прижало, а потому, что того требует совесть, иначе от этой затеи лучше вовсе отказаться. В частности, Ивлеева, если хочет показать, что она совсем не такая, какой её многие сейчас считают, должна это продемонстрировать.