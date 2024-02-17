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17 февраля, 12:10

Киркоров подарил детям в Макеевке кукол в виде самого себя

Филипп Киркоров привёз подарки воспитанникам коллектива "Родничок" в Макеевке

Певец Филипп Киркоров после Горловки отправился в Макеевку. Он посетил город вместе с певицей Марго, которая приехала на родину впервые за шесть лет. Они привезли воспитанникам коллектива "Родничок" множество подарков: игрушки, краски, раскраски, а также кукол в виде артиста.

Киркоров привёз подарки детям в Макеевке. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Гостей встретил глава города Владислав Ключаров. В ходе поездки Киркоров посетил местный Дворец детского творчества имени В.Г. Джарты, где его и ждали юные таланты. Они подарили артисту танец под хит "Зайка моя".

"Это всё с лёгкой руки вашей землячки, замечательной Марго, которая мне рассказывала очень много о "Родничке". Она из Макеевки. Это же здорово, что есть возможность осуществить детскую мечту и стать звездой", обратился Киркоров к зрителям в ДК.

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Напомним, Филипп Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику 13 февраля. Он доставил гумпомощь и исполнил песню в госпитале в Горловке. Между тем многие не поверили в душевный посыл музыканта. По их мнению, таким образом певец хочет реабилитироваться после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Александра Мышляева
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