Киркоров подарил детям в Макеевке кукол в виде самого себя
Филипп Киркоров привёз подарки воспитанникам коллектива "Родничок" в Макеевке
Певец Филипп Киркоров после Горловки отправился в Макеевку. Он посетил город вместе с певицей Марго, которая приехала на родину впервые за шесть лет. Они привезли воспитанникам коллектива "Родничок" множество подарков: игрушки, краски, раскраски, а также кукол в виде артиста.
Киркоров привёз подарки детям в Макеевке. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov
Гостей встретил глава города Владислав Ключаров. В ходе поездки Киркоров посетил местный Дворец детского творчества имени В.Г. Джарты, где его и ждали юные таланты. Они подарили артисту танец под хит "Зайка моя".
"Это всё с лёгкой руки вашей землячки, замечательной Марго, которая мне рассказывала очень много о "Родничке". Она из Макеевки. Это же здорово, что есть возможность осуществить детскую мечту и стать звездой", — обратился Киркоров к зрителям в ДК.
Напомним, Филипп Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику 13 февраля. Он доставил гумпомощь и исполнил песню в госпитале в Горловке. Между тем многие не поверили в душевный посыл музыканта. По их мнению, таким образом певец хочет реабилитироваться после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov