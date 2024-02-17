Киркоров подарил детям в Макеевке кукол в виде самого себя

Певец Филипп Киркоров после Горловки отправился в Макеевку. Он посетил город вместе с певицей Марго, которая приехала на родину впервые за шесть лет. Они привезли воспитанникам коллектива "Родничок" множество подарков: игрушки, краски, раскраски, а также кукол в виде артиста.

Киркоров привёз подарки детям в Макеевке. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Гостей встретил глава города Владислав Ключаров. В ходе поездки Киркоров посетил местный Дворец детского творчества имени В.Г. Джарты, где его и ждали юные таланты. Они подарили артисту танец под хит "Зайка моя".