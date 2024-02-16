Военкор Коц назвал приезд Киркорова в ДНР "всё-таки поступком" 16 февраля, 19:25 Филипп Киркоров в ДК "Шахтёр" в ДНР. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Военный корреспондент Александр Коц похвалил певца Филиппа Киркорова за поездку к российским военнослужащим в Горловку, но напомнил, что есть музыканты, которые делают это постоянно. Об этом журналист рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Там вообще-то стреляют, и в Старобешевском районе вообще-то по концерту ударили и погибла молодая юная красивая актриса. И взять и поехать в Горловку — это всё-таки поступок. Но и гордиться особо тоже нечем — есть артисты, которые делают это регулярно", — пояснил Коц.

Он признался, что не считает поступок Киркорова чем-то уникальным, но предложил не критиковать поп-короля, даже если на поездку тот согласился ради возвращения своего былого положения на российской сцене.

Авторы Татьяна Миссуми