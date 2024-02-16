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Военкор Коц назвал приезд Киркорова в ДНР "всё-таки поступком"

16 февраля, 19:25
Филипп Киркоров в ДК "Шахтёр" в ДНР. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Филипп Киркоров в ДК "Шахтёр" в ДНР. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Военный корреспондент Александр Коц похвалил певца Филиппа Киркорова за поездку к российским военнослужащим в Горловку, но напомнил, что есть музыканты, которые делают это постоянно. Об этом журналист рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Там вообще-то стреляют, и в Старобешевском районе вообще-то по концерту ударили и погибла молодая юная красивая актриса. И взять и поехать в Горловку это всё-таки поступок. Но и гордиться особо тоже нечем — есть артисты, которые делают это регулярно", пояснил Коц.

Он признался, что не считает поступок Киркорова чем-то уникальным, но предложил не критиковать поп-короля, даже если на поездку тот согласился ради возвращения своего былого положения на российской сцене.

Логика националистов: В ГД пояснили, почему Киркорова лучше не критиковать за украинскую песню
Логика националистов: В ГД пояснили, почему Киркорова лучше не критиковать за украинскую песню

Напомним, Филипп Киркоров посетил Донецкую Народную Республику 13 февраля. Артист привёз гуманитарную помощь, а в Горловке спел перед ранеными военнослужащими. Однако многие не поверили в искренность музыканта, посчитав, что его поездка — лишь попытка отмыться от скандала после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой. Сам артист уже объяснял, что случайно оказался на тусовке в полупрозрачном наряде — ошибся дверью.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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