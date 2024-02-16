Военкор Коц назвал приезд Киркорова в ДНР "всё-таки поступком"
Филипп Киркоров в ДК "Шахтёр" в ДНР. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov
Военный корреспондент Александр Коц похвалил певца Филиппа Киркорова за поездку к российским военнослужащим в Горловку, но напомнил, что есть музыканты, которые делают это постоянно. Об этом журналист рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда".
"Там вообще-то стреляют, и в Старобешевском районе вообще-то по концерту ударили и погибла молодая юная красивая актриса. И взять и поехать в Горловку — это всё-таки поступок. Но и гордиться особо тоже нечем — есть артисты, которые делают это регулярно", — пояснил Коц.
Он признался, что не считает поступок Киркорова чем-то уникальным, но предложил не критиковать поп-короля, даже если на поездку тот согласился ради возвращения своего былого положения на российской сцене.
Напомним, Филипп Киркоров посетил Донецкую Народную Республику 13 февраля. Артист привёз гуманитарную помощь, а в Горловке спел перед ранеными военнослужащими. Однако многие не поверили в искренность музыканта, посчитав, что его поездка — лишь попытка отмыться от скандала после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой. Сам артист уже объяснял, что случайно оказался на тусовке в полупрозрачном наряде — ошибся дверью.