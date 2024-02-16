Логика националистов: В ГД пояснили, почему Киркорова лучше не критиковать за украинскую песню
Депутат Шолохов: Не нужно критиковать Киркорова за исполнение украинской песни
Не стоит критиковать народного артиста РФ Филиппа Киркорова за исполнение в ДНР песни "Снег" украинской артистки Ирины Билык. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его мнению, произведение нужно оценивать с точки зрения содержания, ведь осуждение за национальность — логика националистов.
"Не нужно критиковать Киркорова за то, что он в Горловке исполнил песню украинского композитора. Мы песни не по национальности автора оцениваем, а по содержанию. И в этом наше отличие от националистов", — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Вместе с тем парламентарий призвал задуматься о том, почему певец стал активным гражданином только после того, как оскандалился на "голой вечеринке" Ивлеевой, а не с начала специальной военной операции. Он добавил, что "ответ очевиден".
Напомним, Филипп Киркоров посетил Донецкую Народную Республику 13 февраля. Артист привёз гуманитарную помощь, а в Горловке спел перед ранеными военнослужащими. Он исполнил песню "Снег" на стихи Билык, написанную ещё в 2004 году. Артистка пообещала певцу кару Божью, прокляла его и предложила поп-королю "вспоминать её печальный взгляд".
ТАСС / Вячеслав Прокофьев