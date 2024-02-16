Логика националистов: В ГД пояснили, почему Киркорова лучше не критиковать за украинскую песню

Не стоит критиковать народного артиста РФ Филиппа Киркорова за исполнение в ДНР песни "Снег" украинской артистки Ирины Билык. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его мнению, произведение нужно оценивать с точки зрения содержания, ведь осуждение за национальность — логика националистов.

Вместе с тем парламентарий призвал задуматься о том, почему певец стал активным гражданином только после того, как оскандалился на "голой вечеринке" Ивлеевой, а не с начала специальной военной операции. Он добавил, что "ответ очевиден".