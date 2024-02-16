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Украинская певица прокляла Киркорова за её хит "Снег" на концерте для раненых бойцов в ДНР

Украинская певица Билык раскритиковала Киркорова за исполнение хита "Снег" в ДНР

16 февраля, 12:04
Певцы Филипп Киркоров и Ирина Билык. Фото © ТАСС / Анна Салынская

Певцы Филипп Киркоров и Ирина Билык. Фото © ТАСС / Анна Салынская

Народная артистка Украины Ирина Билык назвала певца Филиппа Киркорова "гением срама и наготы" и обвинила его в "продаже души дьяволу" после того, как музыкант приехал к российским военнослужащим в ДНР.

В своём YouTube-канале она разместила видео, где читает стихи про посещение Киркоровым региона. Там он спел песню "Снег" на стихи Билык, написанную ещё в 2004 году. Артистка пообещала певцу кару божью, прокляла его и предложила поп-королю "вспоминать её печальный взгляд". К слову, сама Билык с начала спецоперации размещает в Сети нацистские лозунги и переводит деньги ВСУ.

"Это страшно": Филипп Киркоров лично увидел в ДНР последствия украинских обстрелов
"Это страшно": Филипп Киркоров лично увидел в ДНР последствия украинских обстрелов

Напомним, Филипп Киркоров приехал в ДНР 13 февраля. Артист привёз гуманитарную помощь, а в Горловке — спел перед ранеными военнослужащими. Он поблагодарил бойцов и медиков и пообещал оплатить протезирование трём военным. Киркоров также выложил в Сети фото из разрушенного ДК в Горловке с трогательным посланием.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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