Украинская певица прокляла Киркорова за её хит "Снег" на концерте для раненых бойцов в ДНР
Украинская певица Билык раскритиковала Киркорова за исполнение хита "Снег" в ДНР
Певцы Филипп Киркоров и Ирина Билык. Фото © ТАСС / Анна Салынская
Народная артистка Украины Ирина Билык назвала певца Филиппа Киркорова "гением срама и наготы" и обвинила его в "продаже души дьяволу" после того, как музыкант приехал к российским военнослужащим в ДНР.
В своём YouTube-канале она разместила видео, где читает стихи про посещение Киркоровым региона. Там он спел песню "Снег" на стихи Билык, написанную ещё в 2004 году. Артистка пообещала певцу кару божью, прокляла его и предложила поп-королю "вспоминать её печальный взгляд". К слову, сама Билык с начала спецоперации размещает в Сети нацистские лозунги и переводит деньги ВСУ.
Напомним, Филипп Киркоров приехал в ДНР 13 февраля. Артист привёз гуманитарную помощь, а в Горловке — спел перед ранеными военнослужащими. Он поблагодарил бойцов и медиков и пообещал оплатить протезирование трём военным. Киркоров также выложил в Сети фото из разрушенного ДК в Горловке с трогательным посланием.