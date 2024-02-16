Украинская певица прокляла Киркорова за её хит "Снег" на концерте для раненых бойцов в ДНР

Народная артистка Украины Ирина Билык назвала певца Филиппа Киркорова "гением срама и наготы" и обвинила его в "продаже души дьяволу" после того, как музыкант приехал к российским военнослужащим в ДНР.

В своём YouTube-канале она разместила видео, где читает стихи про посещение Киркоровым региона. Там он спел песню "Снег" на стихи Билык, написанную ещё в 2004 году. Артистка пообещала певцу кару божью, прокляла его и предложила поп-королю "вспоминать её печальный взгляд". К слову, сама Билык с начала спецоперации размещает в Сети нацистские лозунги и переводит деньги ВСУ.