Майданов назвал поездку Киркорова в Донбасс странным поступком

Музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов раскритиковал поездку певца Филиппа Киркорова в Донбасс. По его словам, над поступком артиста "смеются на фронте" и считают, что ему не стоило так "радикально" пытаться реабилитироваться после скандальной "голой вечеринки".

"Наверное, эту ситуацию ему надо было отпустить, но медленно и верно исправлять. Вот так радикально поехать на фронт, с другой стороны, но не все артисты это делают", — подчеркнул депутат в беседе с телеканалом "360".

Майданов признал, что Киркоров старается исправить ситуацию, в которой оказался после участия в скандальной вечеринке. Для этого певец готов на всё что угодно. Однако музыкант заявил, что, с его точки зрения, поездка в Донбасс — весьма странный поступок.

"К поездке Киркорова на фронт отнеслись бы по-другому, если бы она состоялась не в качестве извинения. Вот если бы это сразу было, не в порядке исправления: "Ой, я виноват, давайте я съезжу в Донбасс, и простите меня", — заявил Майданов.