Майданов назвал поездку Киркорова в Донбасс странным поступком
Музыкант Майданов назвал поездку Киркорова в Донбасс странным поступок. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов раскритиковал поездку певца Филиппа Киркорова в Донбасс. По его словам, над поступком артиста "смеются на фронте" и считают, что ему не стоило так "радикально" пытаться реабилитироваться после скандальной "голой вечеринки".
"Наверное, эту ситуацию ему надо было отпустить, но медленно и верно исправлять. Вот так радикально поехать на фронт, с другой стороны, но не все артисты это делают", — подчеркнул депутат в беседе с телеканалом "360".
Майданов признал, что Киркоров старается исправить ситуацию, в которой оказался после участия в скандальной вечеринке. Для этого певец готов на всё что угодно. Однако музыкант заявил, что, с его точки зрения, поездка в Донбасс — весьма странный поступок.
"К поездке Киркорова на фронт отнеслись бы по-другому, если бы она состоялась не в качестве извинения. Вот если бы это сразу было, не в порядке исправления: "Ой, я виноват, давайте я съезжу в Донбасс, и простите меня", — заявил Майданов.
По его словам, в ситуации с конфликтом на Украине никому не удастся удержать нейтралитет, в том числе и деятелям культуры. В конечном итоге придётся просто идти со своей страной, если вы хотите в ней остаться, резюмировал депутат.
Напомним, Филипп Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику 13 февраля. Он доставил гумпомощь и исполнил песню в госпитале в Горловке. Между тем многие не поверили в душевный посыл музыканта. По их мнению, таким образом певец хочет реабилитироваться после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой. При этом военкор Александр Коц назвал приезд Киркорова в ДНР "всё-таки поступком".