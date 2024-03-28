Милонов назвал Пугачёву "ведьмой-приспособленкой" после поста о том, как правильно скорбеть

Народная артистка СССР Алла Пугачёва, которой, похоже, светит статус иноагента, решила не выражать свою скорбь по жертвам теракта в "Крокус сити холле" публично, поскольку не хочет даже здесь быть на одной стороне с россиянами. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.

После того как в аккаунте Пугачёвой в запрещённой соцсети появился "назидательный" пост о том, что "скорбь должна быть в душе, а не в Instagram*", её снова накрыло волной критики. Кто-то из россиян счёл эти слова желанием Примадонны снова "возвыситься" над всеми, а кто-то из подписчиков припомнил, как она сама выставляла скорбные посты после смерти некоторых из её коллег и друзей, не желая оставлять горевание "только в душе".

Здесь даже немножко проще. Пугачёва боится показать хоть какую-то солидарность с русскими, сердца которых наполнены скорбью по жертвам "Крокус сити холла", поэтому она стыдливо говорит, мол, я как бы скорблю в душе. Не знаю, где она скорбит. На самом деле она просто ведьма-приспособленка. Заявил депутат Милонов в беседе с Life.ru

Извиняться или сочувствовать русским, по мнению парламентария, Пугачёвой неудобно: у неё "новая родина, новые хозяева, которые могут её за это осудить".

"Голоса совести и её убеждений давно уже мы не слышим, это просто попытка сохранить себя в новом чужом для неё мире", — добавил депутат.

Ранее Алла Пугачёва спустя почти неделю впервые прокомментировала теракт в подмосковном "Крокусе", жертвами которого, согласно последним данным, стали 143 человека. Она дала понять, что якобы тоже скорбит по погибшим, но не считает важным демонстрировать это на публику.