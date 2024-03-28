Проникшая в "Крокус" ради сбора донатов мошенница выдала свою версию истории

Тайком приникшая на территорию "Крокус сити холла" мошенница утверждает, что у неё были некие разрешения от "начальника МЧС". В беседе с SHOT она заявила, что ни в чём не виновата и работала официально.

Олеся П. проникла в "Крокус" под видом кинолога, сделала пару фото с собачкой и объявила сбор средств в сообществе "Мохнатые ангелы". Однако мошенницу оперативно выявили сотрудники МЧС и осудили её за желание нажиться на чужом горе. При этом сама лжекинолог утверждает, что имела все разрешения и работала на территории сгоревшего концертного зала официально.

"Мы работали официально через разрешение всех сотрудников. Я только что разговаривала с начальником МЧС, у которого есть запись, что мы там присутствовали, и так далее. В данный момент я собираю все запросы, все бумажки. Будем писать и обращаться, чтобы вот эту всю историю и травлю на меня и моих ребят прекратили", — заявила Олеся П.