Проникшая в "Крокус" ради сбора донатов мошенница выдала свою версию истории
SHOT: Проникшая в "Крокус" лжекинолог заявила, что у неё было "разрешение от МЧС"
Олеся П. проникла в "Крокус" под видом кинолога, сфотографировалась с необученной собакой и объявила сбор донатов в собственном сообществе. Обложка © Telegram / SHOT
Тайком приникшая на территорию "Крокус сити холла" мошенница утверждает, что у неё были некие разрешения от "начальника МЧС". В беседе с SHOT она заявила, что ни в чём не виновата и работала официально.
Олеся П. проникла в "Крокус" под видом кинолога, сделала пару фото с собачкой и объявила сбор средств в сообществе "Мохнатые ангелы". Однако мошенницу оперативно выявили сотрудники МЧС и осудили её за желание нажиться на чужом горе. При этом сама лжекинолог утверждает, что имела все разрешения и работала на территории сгоревшего концертного зала официально.
"Мы работали официально через разрешение всех сотрудников. Я только что разговаривала с начальником МЧС, у которого есть запись, что мы там присутствовали, и так далее. В данный момент я собираю все запросы, все бумажки. Будем писать и обращаться, чтобы вот эту всю историю и травлю на меня и моих ребят прекратили", — заявила Олеся П.
Напомним, что сотрудники МЧС России выявили мошенницу, которая под видом кинолога проникла в закрытую зону аварийно-спасательных работ на месте ЧП в "Крокус сити холле". Внутри здания она сделала несколько фото, чтобы получить донаты от подписчиков. Кстати, девушка уже давно славится подобными выходками. К примеру, несколько лет назад Олеся П. не единожды собирала средства на похороны собственной матери. При этом мать была жива и даже открыто призывала пользователей Сети не верить дочери. Также экоактивистку обвиняли в мошенничестве, когда она сотрудничала с общественным объединением собаководов Новосибирска.