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4 мая, 14:32

Два украинца облили краской памятный крест Бандере в Киеве

Два украинца облили краской памятный крест лидеру Организации украинских националистов (ОУН)* Степану Бандере. Их будут судить по статье за хулиганство. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в полиции.

"В Киеве сегодня ночью двое парней облили краской памятный крест имени Степана Бандеры, который расположен в Подольском районе. Правоохранители разыскали людей, которые это сделали. Один житель Полтавской области, другой — Житомирской", — говорится в публикации.

Известно, что молодым людям по 22 года. Мотивы своего поступка они пока не сообщают, им грозит до пяти лет ограничения свободы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что могила Бандеры в Мюнхене не остаётся без внимания вандалов. Однажды неизвестные разрисовали захоронение коммунистической, фашистской и анархической символикой. Кроме того, могилу обливали неизвестным веществом. Но на этом всё не закончилось. Кто-то решил испражниться прямо под могильным камнем. Все поклонники Бандеры заявили, что "это недопустимо", но убирать не стали.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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