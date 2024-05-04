Два украинца облили краской памятный крест Бандере в Киеве

Два украинца облили краской памятный крест лидеру Организации украинских националистов (ОУН)* Степану Бандере. Их будут судить по статье за хулиганство. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в полиции.

"В Киеве сегодня ночью двое парней облили краской памятный крест имени Степана Бандеры, который расположен в Подольском районе. Правоохранители разыскали людей, которые это сделали. Один житель Полтавской области, другой — Житомирской", — говорится в публикации.

Известно, что молодым людям по 22 года. Мотивы своего поступка они пока не сообщают, им грозит до пяти лет ограничения свободы.