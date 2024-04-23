В Омске священник поплатился за иконы с Бандерой

В Омске правоохранители задержали служителя грекокатолической церкви Украины (УКГЦ), развесившего в трапезной своего прихода иконы, на которых были изображены Степан Бандера и другие националисты. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, настоятеля омского грекокатолического прихода зовут Игорь Максимов. Внимание правоохранителей он привлёк ещё в прошлом году, когда развесил по храму иконы с Бандерой, Богданом Шухевичем и изображения других украинских националистов. Прихожане церкви сразу отреагировали и заявили на него в полицию. Тогда священник стал утверждать, что его инициативы в организации такого убранства нет, якобы его заставил развесить иконы глава УГКЦ Святослав Шевчук. В итоге с настоятелем провели профилактическую беседу, а сами иконы изъяли.

Настоятель омского грекокатолического прихода Игорь Максимов. Фото © Telegram / SHOT

SHOT узнал, что на днях в отношении Максимова всё же завели уголовное дело по статье за реабилитацию нацизма, по которой он может получить до трёх лет колонии. Во время обысков у паствы УГКЦ обнаружили молитвенники на украинском языке, книги про историю УПА* и прочую запрещённую в России литературу.

Найденная при обыске у прихожан УГКЦ в Омске литература. Фото © Telegram / SHOT

Похоже, что на Украине Бандера действительно считается кем-то вроде святого, потому что это уже не первая история, где фигурируют подобные иконы. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в феврале украинский ЦИПсО попытался провести провокацию в российских школах, заменив лица святых Стефана и княгини Ольги лицом Бандеры и белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, а также потребовав от учебных заведений распечатать изображения и отправить учеников с ними в крестный ход. Аферисты пытались выдать свои желания за требования Российского исторического общества и заявляли, что обе эти персоны недавно были причислены к лику святых с одобрения Московского патриархата.