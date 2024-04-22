Украина решила побороться, чтобы останки Бандеры перезахоронили под Киевом

Останки лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича хотят перезахоронить на военном кладбище, которое появится в районе села Мархалевка в Киевской области. Об этом сообщил в интервью "Укринформу" Ярослав Старущенко — замдиректора государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" (НВМК).

По его словам, на площади в 100 гектаров планируется захоронить "выдающихся борцов за независимость Украины", в том числе это "Бандера, Шухевич и Стус". Рядом с ними будут лежать не такие именитые деятели, а военнослужащие, отличившиеся в боях.

"Похоронены могут быть все участники боевых действий, полные кавалеры ордена Богдана Хмельницкого, полные кавалеры ордена "За мужество", для женщин — полный кавалер ордена Княгини Ольги, также лица с инвалидностью, если она наступила во время широкомасштабной агрессии. Также могут быть похоронены все представители украинских силовых органов, представлявших Украину на международной арене, в частности в миссиях ООН с 1991 года", — перечислил Старущенко.

Напомним, что лидер ОУН-УПА* Степан Бандера похоронен на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене. А вот останки Шухевича, причастного к массовым убийствам поляков и евреев в ходе деятельности УПА* на западе Украины, были сброшены в реку Збруч, напротив города Скала-Подольская. В 2003 году на том месте, где это примерно могло происходить, был установлен крест, а 13 октября 2005 года — памятный знак.