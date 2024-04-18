ФСБ рассекретила доклад о подавлении мятежа бандеровцев "Смершем" в 1944 году

Советской военной контрразведке "Смерш" летом 1944 года удалось выявить и пресечь на корню вооружённый мятеж, который организовывали украинские националисты, внедрившиеся в ряды Красной армии. Об этом говорится в рассекреченном архивном документе ФСБ России, опубликованном накануне 81-й годовщины со дня основания "Смерша".

Весной 1944 года Советской армии удалось освободить от фашистских захватчиков правобережную часть Украины и выйти к государственной границе СССР. На этих территориях начали мобилизацию местного населения, которая требовалась для формирования запасных полков и дивизий РККА. Контрразведчики внимательно проверяли новобранцев и не напрасно: члены ОУН* (Организации украинских националистов) и УПА* (Украинской повстанческой армии) получили от своих лидеров распоряжение инфильтрироваться в ряды Советской армии для дальнейшей подрывной и террористической деятельности. Об этом сказано в докладной записке на имя секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина и министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, которую написал замглавы ГУ контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР Николай Селивановский.

Одна из групп таких диверсантов из 41 бойца ОУН*, внедрившихся в 148-й запасной стрелковый полк 20-й запасной стрелковой дивизии Красной армии в июле 1944-го, планировала захватить оружие и боеприпасы, перебить офицеров подразделения, а после этого соединиться с соратниками по УПА* в лесах Западной Украины. "Смерш" своевременно выведал их намерения и не дал претворить планы в жизнь. В записке также описаны и прочие примеры терактов, которые националисты всё же смогли осуществить, пусть и понесли за них справедливое возмездие в будущем. Как писал Селиванов, с 1 апреля по 25 августа 1944 года советская контрразведка арестовала свыше 6,6 тысячи человек, среди которых оказались 4,2 тысячи сторонников ОУН* и УПА*.

"Следствием по делам арестованных украинских националистов установлено, что значительная часть их, проживая в период немецкой оккупации в западных областях Украины и являясь участниками "Организации украинских националистов"*, зверски расправлялась с советским активом и военнопленными, совершая нападения на советские партизанские отряды, и вела среди населения вражескую пропаганду, направленную против Советского Союза", — указано в рассекреченной записке.

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