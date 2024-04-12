Тайный доклад о ликвидации французов под Брянском в годы ВОВ рассекречен спустя 80 лет

Сотрудники органов государственной безопасности СССР во время Великой Отечественной войны уничтожили под Брянском группу французов, которые воевали на стороне гитлеровцев. Они пытались занять один из населённых пунктов, гласит рассекреченный ФСБ России архивный документ, опубликованный Президентской библиотекой.

Доклад о ликвидации группы французов под Брянском в 1943 году. Фото © Президентская библитека

Французы были разгромлены в январе 1943 года под Брянском. 16 января 1943 года было отправлено сообщение замнаркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову об обстановке в районе города. Начальник 4-го Управления НКВД СССР Судоплатов доложил в документе, что 7 января была уничтожена группа французов, пытавшаяся занять населённый пункт.

Взятый в плен французский капрал Роберт Гестен раскололся и сообщил, что "немцы намечают большую операцию против партизан Клетнянских лесов". Он тогда признался, что враг ожидает подкрепление в виде авиации и танков. Это впоследствии и случилось, гитлеровцы бомбили лес, были убиты и ранены советские солдаты.

В донесении Меркулову также было сказано, что немецкие гарнизоны пополняются за счёт французских военных из так называемого легиона по борьбе с большевизмом и украинских националистов.