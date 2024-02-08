Рассекречены страшные детали расстрела нацистами молодогвардейцев в Краснодоне

Федеральная служба безопасности сегодня, в День памяти юных героев-антифашистов, опубликовала копии протоколов допросов участников казни членов "Молодой гвардии" в Краснодоне, что в современной Луганской Народной Республике. В документах приводятся показания жандармов Эриха Шредера и Отто Древитца, а также начальника Ровеньковской окружной жандармерии капитана Эрнста Эмиля Ренатуса, отдавшего приказ об аресте, пытках и убийстве Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других членов подпольной организации.

Представителей оккупационных властей нашли в 1947 году, на допросах они признали свою вину. К примеру, Древитц поделился деталями экзекуции группы из девяти человек, в том числе Кошевого: подойдя к раненому молодогвардейцу, он "в упор выстрелил ему в голову". Кроме того, он рассказал, как вела себя перед смертью Шевцова, убитая позднее в Ровеньках.

"Из числа расстрелянных в последний раз я хорошо запомнил Шевцову... Несмотря на свою молодость, она держала себя очень мужественно. Перед казнью, когда я Шевцову подвёл к краю ямы для расстрела, она не произнесла ни слова о пощаде и спокойно, с поднятой головой приняла смерть", — рассказывал Древитц.

В 1949 году причастные к расстрелу получили внушительные сроки — по 25 лет лагерей. Ренатус умер 8 апреля 1950 года, а остальные в 1950 году были досрочно освобождены и переданы властям Германской Демократической Республики на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1955 года.