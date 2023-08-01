ФСБ нашла в архивах сотни доказательств геноцида советского народа под Сталинградом

В суд представлены более 200 доказательств по делу о геноциде народов СССР под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, изучившая в поисках фактов архивы силовых, правоохранительных и надзорных ведомств, архивных и учебных учреждений, а также поисковых отрядов.

"УФСБ России по Волгоградской области предоставило порядка 200 архивных материалов, в числе которых акты комиссий, протоколы допросов военнопленных немецкой армии, свидетельства очевидцев этих событий, служебные документы УНКВД по Сталинградской области", — отметили в управлении.

В представленных документах содержатся сведения о зверствах, совершённых против мирных жителей и советских военнопленных в период ВОВ в Сталинграде. В архивах нашли и данные о преступниках и их жертвах, а также показания о местах и обстоятельствах.