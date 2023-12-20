Опубликована одна из последних шифровок 1941 года в Москву о грядущей войне

Президентская библиотека опубликовала расшифровку телеграммы, полученной народным комиссаром государственной безопасности СССР Всеволодом Меркуловым от начальника управления НКГБ по Ленинградской области Павла Куприна. Данное сообщение было одним из последних, свидетельствовавших о скором начале войны с гитлеровской Германией. Оно было получено в Москве 21 июня в 20:10 и расшифровано в 21:30 — за шесть с половиной часов до начала Великой Отечественной войны.

В документе говорится, что, по данным агента "Чернова", утром 20 июня германским консульством была получена переданная Министерством иностранных дел страны информация от фирмы СФГ со списком из восьми немецких специалистов, вызванных на родину. Их предлагают отправить самолётом так, чтобы они пересекли границу до утра 22 июня, иначе "будет поздно".

Также указывается, что агент побеседовал с вызванным из Германии канцлером консульства Бухгольцем и консулом Динстманом и узнал, что начало боевых действий ожидается в "ближайшие два-четыре дня", а "инициатива будет принадлежать Германии". В свою очередь, Бухгольц выяснил это у германского посла в СССР Вернера фон Шуленбурга во время встречи в Москве.

Телеграмма, опубликованная Президентской библиотекой. Фото © prlib.ru

Телеграмма, опубликованная Президентской библиотекой. Фото © prlib.ru