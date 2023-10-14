ФСБ рассекретила документы о жутких зверствах поляков в концлагере Штуттгоф

Российские спецслужбы рассекретили документы, подтверждающие факты зверства, жестоких расправ и военных преступлений поляков в отношении узников крупного гитлеровского концлагеря Штуттгоф. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на архивные файлы УФСБ по Калининградской области.

В числе документов опубликовано специальное сообщение, направленное в адрес командующего войсками 2-го Белорусского фронта маршала Константина Рокоссовского. Документ обозначен грифом "совершенно секретно" и информирует об аресте служащих концлагеря сотрудниками советской военной контрразведки Смерш в марте 1945 года.

Так, были задержали поляки Стефан Николаевский, Изидор Миклаш и Бронислав Штенцель, которые работали в Штуттгофе и активно пособничали администрации концлагеря. Первый в период с февраля 1942 года до января 1945-го работал там санитаром лагерной больницы, а второй появился в Штуттгофе в январе 1940 года и сначала был заключённым, но в 1944-м его назначили на должность старшего по палате в больнице. Третьему задержанному удалось дослужиться до контролёра и надсмотрщика над заключёнными, которые работали в лагерных мастерских. Все они принимали активное участие в избиении людей и докладывали нацистам о тех узниках, которые были сильно истощены и потому подлежали уничтожению.

По данным советских контрразведчиков, в Штуттгофе происходили настоящие издевательства над узниками. Например, только в сентябре 1944 года работники зверски расправились с десятью тысячами евреев, среди которых были в основном женщины и дети. В течение того года в целом в лагере было убито множество советских военнопленных. Известно, что истребление заключённых велось по приказу Берлина. При этом руководили и претворяли жуткие злодеяния в жизнь штурмбаннфюрер СС Хоппе, начальник лагерной охраны гауптштурмфюрер СС Майер, постоянный дежурный по лагерю Камниц и другие.

Штуттгоф был создан на следующий день после начала Второй мировой войны и располагался в 50 километрах от немецкого Данцига (теперь это территории Гданьска в Польше). Узники были для гитлеровских врачей настоящими подопытными. Они проводили над пленниками эксперименты и варили мыло из человеческого жира. К слову, один из таких образцов был продемонстрирован на Нюрнбергском процессе как пример изуверства нацистов.

У Штуттгофа было несколько десятков филиалов, которые находились на территории польского Поморья, Восточной Пруссии и Восточной Померании. Лагерь просуществовал девять лет, за которые через него прошло не менее 110 тысяч заключённых разных национальностей. 65 тысяч из них не выдержали зверских опытов и погибли.