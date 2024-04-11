Обнародованы доказательства жутких преступлений гитлеровцев в Смоленщине

Опубликованы архивные данные о жестоких и зверских преступлениях, совершённых гитлеровцами в Смоленской области в период Великой Отечественной войны. Материалы, опубликованные ФСБ к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, включают в себя справки, разведданные, а также спецсообщения контрразведки "Смерш", которые датированы 1944-1945 годами.

Согласно данным, при отступлении немцы оставляли в тылу Красной армии диверсантов, чтобы те осуществили подрыв железнодорожной инфраструктуры. Они взрывали узловые станции, железнодорожные мосты и рельсовое полотно, сообщает ТАСС, ознакомившись с документами. Кроме того, более сотни работников советских разведорганов были подвергнуты расстрелу в нацистском лагере при станции Красный Бор в Смоленской области.

В числе документов также есть протокол допроса следователя отдела 1"Ц" 269-й немецкой пехотной дивизии, члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Феликса Нико, пишет ТАСС. В те годы он работал в лагерях русских военнопленных и сообщал, что сам допросил не менее двух тысяч советских солдат, разоблачив до 150 агентов разведывательных и контрразведывательных органов. В результате бойцы были расстреляны в Красном Бору.

По его словам, в ходе допросов прибегали к разного рода пыткам и избивали военнопленных, после чего передавали дело в отделение по борьбе со шпионажем. Там следствие продолжалось, а после его завершения людей просто расстреливали, не дожидаясь суда. В общей сложности такая участь постигла порядка 4 00 советских граждан в Красном Бору.