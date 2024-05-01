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Регион
1 мая, 10:53

В Киргизии отменили шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности

"Бессмертный полк" в Бишкеке, 2023 год. Обложка © ТАСС / Владислав Ногай

"Бессмертный полк" в Бишкеке, 2023 год. Обложка © ТАСС / Владислав Ногай

В Киргизии из соображений безопасности отменили шествие "Бессмертного полка", сообщили в пресс-службе МВД республики. В ведомстве призвали граждан с пониманием отнестись к решению.

"Учитывая существующие угрозы общественной безопасности, принято решение отменить шествия "Бессмертного полка" в Кыргызстане", — говорится в сообщении.

В Кишинёве пожаловались на запрет проведения "Бессмертного полка" на главной площади
В Кишинёве пожаловались на запрет проведения "Бессмертного полка" на главной площади

Напомним, по тем же причинам очный "Бессмертный полк" отменили и в России. Несмотря на это, 60 стран мира подали запросы на проведение традиционного шествия.

Матвей Константинов
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