В Киргизии отменили шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности

В Киргизии из соображений безопасности отменили шествие "Бессмертного полка", сообщили в пресс-службе МВД республики. В ведомстве призвали граждан с пониманием отнестись к решению.

В Кишинёве пожаловались на запрет проведения "Бессмертного полка" на главной площади

В Кишинёве пожаловались на запрет проведения "Бессмертного полка" на главной площади

Напомним, по тем же причинам очный "Бессмертный полк" отменили и в России. Несмотря на это, 60 стран мира подали запросы на проведение традиционного шествия.