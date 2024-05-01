В Киргизии отменили шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности
"Бессмертный полк" в Бишкеке, 2023 год. Обложка © ТАСС / Владислав Ногай
В Киргизии из соображений безопасности отменили шествие "Бессмертного полка", сообщили в пресс-службе МВД республики. В ведомстве призвали граждан с пониманием отнестись к решению.
"Учитывая существующие угрозы общественной безопасности, принято решение отменить шествия "Бессмертного полка" в Кыргызстане", — говорится в сообщении.
Напомним, по тем же причинам очный "Бессмертный полк" отменили и в России. Несмотря на это, 60 стран мира подали запросы на проведение традиционного шествия.