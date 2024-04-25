В Кишинёве пожаловались на запрет проведения "Бессмертного полка" на главной площади

Миссия Евросоюза (ЕС) потребовала предоставить центральную площадь Кишинёва, чтобы отметить празднование дня Европы 9 мая. Об этом написал в своём телеграм-канале председатель молдавского Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Миссия Европейского союза затребовала предоставить для празднования дня Европы именно центральную площадь и именно 9 мая. <…> Более того, в этот день ожидается приезд некоего "высокого гостя" из Европы, из-за которого город планируется перекрыть", — заявил он.

По его словам, посол ЕС в стране Янис Мажейкис знает о желании тысяч жителей страны отметить День Победы на главной площади молдавской столицы. Он обратил внимание, что у участников "Бессмертного полка" хоть и не получится собраться на центральной площади, мероприятие состоится.

"В настоящее время в связи с "сюрпризом" от миссии Европейского союза идёт разработка и утверждение нового маршрута и точки сбора", — пояснил Петрович.