Пролёт истребителей над Красной площадью на репетиции парада сняли из кабины самолёта
Появилось видео репетиции воздушной части Парада Победы из кабины истребителя
Репетиционный полёт истребителей над Москвой ко Дню Победы. Обложка © Telegram / АГВП "СТРИЖИ"
Сегодня состоялся репетиционный полёт истребителей над Москвой в преддверии праздника 9 Мая. Авиационная группа высшего пилотажа ВКС в своём телеграм-канале опубликовала видео из кабины пилота, который принимал участие в репетиции воздушной части Парада Победы.
Репетиция полёта истребителей над Москвой ко Дню Победы. Видео © Telegram / АГВП "СТРИЖИ"
"Порывистый ветер и болтанка не смогли помешать группе выйти чётко по времени и месту. Всех со светлым праздником Пасхи, друзья", — отметили представители авиационной группы высшего пилотажа.
Компанию во время генеральной репетиции "Стрижам" составили самолёты Су-30СМ "Русских витязей" и штурмовики Су-25, которые оставляли в небе за собой след, окрашенный в цвета российского флага.
Авиационное шоу на День Победы традиционно завораживает зрителей, но на земле в это время тоже будет происходить грандиозное зрелище. Ранее Life.ru снял процесс генеральной репетиции Парада Победы на Красной площади в самом сердце столицы. В объективы наших камер попали пешие парадные расчёты, а также полки, батальоны и роты разных видов войск. Среди них были представители суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, казаков и сводный военный оркестр. Парады ко Дню Победы пройдут в 28 российских городах. В них будут участвовать более 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и армейской техники.