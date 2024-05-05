Пролёт истребителей над Красной площадью на репетиции парада сняли из кабины самолёта

Авиационное шоу на День Победы традиционно завораживает зрителей, но на земле в это время тоже будет происходить грандиозное зрелище. Ранее Life.ru снял процесс генеральной репетиции Парада Победы на Красной площади в самом сердце столицы. В объективы наших камер попали пешие парадные расчёты, а также полки, батальоны и роты разных видов войск. Среди них были представители суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, казаков и сводный военный оркестр. Парады ко Дню Победы пройдут в 28 российских городах. В них будут участвовать более 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и армейской техники.