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5 мая, 08:34

Президент Кубы приедет в Москву на Парад Победы

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель. Обложка © ТАСС / EPA / BIENVENIDO VELASCO

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель. Обложка © ТАСС / EPA / BIENVENIDO VELASCO

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель собирается посетить РФ, чтобы побывать на Параде Победы в честь праздника 9 Мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диписточник.

"Такой визит планируется", — заверил собеседник агентства.

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Последний раз Мигель Диас-Канель посещал Россию 19–22 ноября 2022 года, где выступил на пленарном заседании Госдумы и провёл переговоры с Путиным. Кроме него изъявили желание посетить парад Победы в Москве: президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, глава Лаоса Тхонглун Сисулит и башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

Владимир Озеров
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