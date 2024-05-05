Президент Кубы приедет в Москву на Парад Победы

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель собирается посетить РФ, чтобы побывать на Параде Победы в честь праздника 9 Мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диписточник.

Последний раз Мигель Диас-Канель посещал Россию 19–22 ноября 2022 года, где выступил на пленарном заседании Госдумы и провёл переговоры с Путиным. Кроме него изъявили желание посетить парад Победы в Москве: президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, глава Лаоса Тхонглун Сисулит и башкан Гагаузии Евгения Гуцул.