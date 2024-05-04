"Отдаём честь погибшим": В Приднестровье состоялся массовый велопробег ко Дню Победы
В Приднестровье прошёл велопробег в честь 79-й годовщины Победы советского народа
В Бендерах Приднестровской Молдавской Республики прошёл велопробег в честь Дня Победы. В нём приняли участие свыше четырёх сотен участников, сообщает местный телеканал "Первый Приднестровский".
Более 400 человек присоединились к велопробегу в честь Дня Победы в Бендерах. Видео © Telegram / "Первый Приднестровский"
"Это как солдат офицеру отдаёт честь. Вот отдаём честь и вспоминаем погибших в той войне", — рассказал участник пробега по имени Вячеслав.
Вячеславу 70 лет, и он самый возрастной участник спортивного мероприятия. Кроме того, сотрудники телеканала пообщались и с самой юной велосипедисткой — шестилетней Ариной. Девочка на вопрос о том, почему решила поучаствовать в заезде, заявила, что хочет его выиграть.
Маршрут пролегал по территории города, его длина составляет 15 километров. Велосипедисты останавливались, чтобы совершить возложения на мемориалах. Финиш намечен в парке Невского.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что властями Приднестровья было принято решение не проводить традиционный в честь Дня Победы парад и шествие "Бессмертного полка". Ограничения обусловлены риском террористических атак во время массовых мероприятий.
Telegram / "Первый Приднестровский"