"Отдаём честь погибшим": В Приднестровье состоялся массовый велопробег ко Дню Победы

В Бендерах Приднестровской Молдавской Республики прошёл велопробег в честь Дня Победы. В нём приняли участие свыше четырёх сотен участников, сообщает местный телеканал "Первый Приднестровский".

Более 400 человек присоединились к велопробегу в честь Дня Победы в Бендерах. Видео © Telegram / "Первый Приднестровский"

"Это как солдат офицеру отдаёт честь. Вот отдаём честь и вспоминаем погибших в той войне", — рассказал участник пробега по имени Вячеслав.

Вячеславу 70 лет, и он самый возрастной участник спортивного мероприятия. Кроме того, сотрудники телеканала пообщались и с самой юной велосипедисткой — шестилетней Ариной. Девочка на вопрос о том, почему решила поучаствовать в заезде, заявила, что хочет его выиграть.

Маршрут пролегал по территории города, его длина составляет 15 километров. Велосипедисты останавливались, чтобы совершить возложения на мемориалах. Финиш намечен в парке Невского.