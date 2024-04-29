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29 апреля, 13:04

В Приднестровье отказались от Парада Победы из-за угрозы терактов

В Приднестровье по итогам совещания у президента непризнанной республики Вадима Красносельского приняли решение отменить традиционные парад в честь Дня Победы и шествие Бессмертного полка. Такая мера связана с угрозой терактов.

Власти Приднестровья отменили праздничные мероприятия ко Дню Победы. Видео © Telegram / Первый Приднестровский

"Тем не менее надо прийти возложить цветы к братским могилам, во всех городах и районах нашей республики, во всех сёлах. Взять с собой портреты отцов, дедов, прадедов. Поклониться павшим", — сказал президент ПМР Вадим Красносельский, видеообращение публикует Первый Приднестровский.

Тем не менее, по словам главы государства, на День Победы в ПМР проведут концерты и салют. Он обещал также, что в республике поздравят каждого ветерана Великой Отечественной.

В Приднестровье готовился теракт против делегации ОБСЕ
В Приднестровье готовился теракт против делегации ОБСЕ

Ранее в Приднестровье началась акция "Георгиевская ленточка" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Её организацию на себя взяла партия "Обновление". Молодёжь возле памятников и мемориалов раздала более тысячи лент за два дня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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