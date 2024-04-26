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26 апреля, 17:01

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Её организатором выступила Республиканская политическая партия "Обновление".

"Активисты "Обновления" проводят в городах и районах Приднестровья акцию "Георгиевская ленточка". Она стартует у мемориалов, памятников воинам, добывшим Великую Победу. За два дня молодёжь раздала более тысячи ленточек", — сообщает пресс-служба партии.

  • Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье. Фото © Telegram / "Обновление"
    Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье. Фото © Telegram / "Обновление"
  • Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье. Фото © Telegram / "Обновление"
    Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье. Фото © Telegram / "Обновление"
  • Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье. Фото © Telegram / "Обновление"
    Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье. Фото © Telegram / "Обновление"

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье. Фото © Telegram / "Обновление"

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К слову, в этом году в Приднестровье День Победы состоится без парада и шествия "Бессмертного полка". Тем не менее в этот день в Тирасполе будут организованы торжественная церемония возложения цветов на мемориал воинской славы, а также тематические выставки, встречи с ветеранами и автопробег. Кроме того, вечером 9 мая на территории Приднестровья будет объявлена минута памяти.

А ранее власти Молдавии снова напомнили, что будут штрафовать граждан за ношение георгиевских лент в День Победы. Георгиевская лента была и остаётся одной из самых фундаментальных проблем Кишинёва. Борьбу с жителями, которые надевают их на День Победы, молдавское правительство ведёт уже давно.

Захарова пристыдила Санду за трусливый запрет на георгиевскую ленту в Молдавии
Захарова пристыдила Санду за трусливый запрет на георгиевскую ленту в Молдавии
Обложка ©

Telegram / "Обновление"

Наталья Исакова
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