Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Её организатором выступила Республиканская политическая партия "Обновление".
"Активисты "Обновления" проводят в городах и районах Приднестровья акцию "Георгиевская ленточка". Она стартует у мемориалов, памятников воинам, добывшим Великую Победу. За два дня молодёжь раздала более тысячи ленточек", — сообщает пресс-служба партии.
К слову, в этом году в Приднестровье День Победы состоится без парада и шествия "Бессмертного полка". Тем не менее в этот день в Тирасполе будут организованы торжественная церемония возложения цветов на мемориал воинской славы, а также тематические выставки, встречи с ветеранами и автопробег. Кроме того, вечером 9 мая на территории Приднестровья будет объявлена минута памяти.
А ранее власти Молдавии снова напомнили, что будут штрафовать граждан за ношение георгиевских лент в День Победы. Георгиевская лента была и остаётся одной из самых фундаментальных проблем Кишинёва. Борьбу с жителями, которые надевают их на День Победы, молдавское правительство ведёт уже давно.
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