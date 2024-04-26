Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье

К слову, в этом году в Приднестровье День Победы состоится без парада и шествия "Бессмертного полка". Тем не менее в этот день в Тирасполе будут организованы торжественная церемония возложения цветов на мемориал воинской славы, а также тематические выставки, встречи с ветеранами и автопробег. Кроме того, вечером 9 мая на территории Приднестровья будет объявлена минута памяти.