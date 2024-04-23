"У меня нет ответа": Пашинян не знает, зачем Армения остаётся в ОДКБ

На Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нельзя положиться, поэтому членство Армении в ней находится под вопросом. Об этом в интервью британским СМИ заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, когда в 2021–2022 годах Азербайджан нарушил территориальную целостность Армении, ОДКБ не отреагировала должным образом, объяснив это тем, что границы не делимитированы. Пашинян провёл параллель с неделимитированными границами между Россией и Японией: отреагирует ли ОДКБ, если они будут нарушены? Он считает, что механизма влияния ОДКБ не существует.

"Наше общество спрашивает: почему вы продолжаете оставаться членами ОДКБ, и, если честно, у меня нет ответа на этот вопрос", — сказал армянский премьер.