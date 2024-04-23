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22 апреля, 22:17

"У меня нет ответа": Пашинян не знает, зачем Армения остаётся в ОДКБ

Пашинян заявил о нецелесообразности участия Армении в ОДКБ

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / POOL / Алексей Даничев

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / POOL / Алексей Даничев

На Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нельзя положиться, поэтому членство Армении в ней находится под вопросом. Об этом в интервью британским СМИ заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, когда в 2021–2022 годах Азербайджан нарушил территориальную целостность Армении, ОДКБ не отреагировала должным образом, объяснив это тем, что границы не делимитированы. Пашинян провёл параллель с неделимитированными границами между Россией и Японией: отреагирует ли ОДКБ, если они будут нарушены? Он считает, что механизма влияния ОДКБ не существует.

"Наше общество спрашивает: почему вы продолжаете оставаться членами ОДКБ, и, если честно, у меня нет ответа на этот вопрос", — сказал армянский премьер.

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Также Никол Пашинян рассказал британским журналистам, что Армения и Запад никогда не были далеки друг от друга. По его словам, страны лишь укрепляют связи благодаря общему стремлению к демократии.

Лариса Сафронова
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