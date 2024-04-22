Путин может обсудить с Пашиняном судьбу 102-й российской военной базы в Армении

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян "в краткосрочной перспективе" могут обсудить актуальные вопросы, включая нахождение российского контингента в республике. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос, нет ли опасений, что Ереван потребует вывести из Гюмри 102-ю российскую военную базу.

"Никаких сигналов на этот счёт не было. Мы ожидаем, что уже в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьер-министру Пашиняну представится возможность обсудить и эти, и при необходимости другие актуальные вопросы лично", — ответил пресс-секретарь российского лидера.