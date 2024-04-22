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22 апреля, 09:51

Путин может обсудить с Пашиняном судьбу 102-й российской военной базы в Армении

Песков анонсировал переговоры Путина и Пашиняна "в краткосрочной перспективе"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян "в краткосрочной перспективе" могут обсудить актуальные вопросы, включая нахождение российского контингента в республике. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос, нет ли опасений, что Ереван потребует вывести из Гюмри 102-ю российскую военную базу.

"Никаких сигналов на этот счёт не было. Мы ожидаем, что уже в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьер-министру Пашиняну представится возможность обсудить и эти, и при необходимости другие актуальные вопросы лично", — ответил пресс-секретарь российского лидера.

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Ранее Россия начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха, это подтвердили в Кремле. В Баку заявили, что данный шаг был согласован с Москвой.

Андрей Бражников
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