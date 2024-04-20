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20 апреля, 11:43

Пашинян: Пограничники РФ покинут Тавушскую область после делимитации границ

Российские пограничники покинут Тавушскую область, после того как в этих местах будет проведена делимитация и последующая демаркация границ Армении и Азербайджана. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, после достижения мира Ереван и Баку смогут самостоятельно охранять границу.

"То, что происходит сейчас, — это существенное изменение ситуации. Это значит, что у нас нет линии соприкосновения, у нас есть граница, а граница — это знак мира", — сказал Пашинян в разговоре с журналистами.

В Ереване анонсировали первую демаркированную границу с Азербайджаном
В Ереване анонсировали первую демаркированную границу с Азербайджаном

Напомним, 19 апреля на армяно-азербайджанской границе прошла встреча комиссий двух стран по вопросам делимитации границ. В результате было предварительно согласовано прохождение отдельных отрезков линии границы между населёнными пунктами Баганис (Армения) – Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) – Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) – Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) – Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Тем временем Россия начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха, подтвердили в Кремле. В Баку заявили, что это было согласовано с Москвой.

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TACC / Алексей Даничев

Наталья Исакова
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