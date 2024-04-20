Пашинян: Пограничники РФ покинут Тавушскую область после делимитации границ

Российские пограничники покинут Тавушскую область, после того как в этих местах будет проведена делимитация и последующая демаркация границ Армении и Азербайджана. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, после достижения мира Ереван и Баку смогут самостоятельно охранять границу.

"То, что происходит сейчас, — это существенное изменение ситуации. Это значит, что у нас нет линии соприкосновения, у нас есть граница, а граница — это знак мира", — сказал Пашинян в разговоре с журналистами.