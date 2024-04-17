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Регион
17 апреля, 11:53

В Баку заявили, что вывод миротворцев из Карабаха согласован с Москвой

Решение вывести российских миротворцев с азербайджанской территории было принято на высшем уровне как в Азербайджане, так и в Российской Федерации. Такое заявление сделал помощник азербайджанского лидера, завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Решение о досрочном выводе с территории нашей страны миротворцев Российской Федерации, которые были временно размещены на территории Азербайджанской Республики на основании трёхстороннего заявления, подписанного 10 ноября (9 ноября по Москве. — Прим. Life.ru) 2020 года, было принято высшим руководством обеих стран", объяснил Гаджиев в беседе с агентством "АзерТадж".

Он подчеркнул, что соответствующий процесс уже начался, а также добавил, что министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры для реализации данного решения.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подлинность сообщений о выводе российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха, которые стали публиковаться в азербайджанских СМИ. РМК присутствовал в регионе с 2020 года, когда старый конфликт Баку и Еревана обострился в очередной раз.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Юрий Лысенко
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