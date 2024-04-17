В Баку заявили, что вывод миротворцев из Карабаха согласован с Москвой

Решение вывести российских миротворцев с азербайджанской территории было принято на высшем уровне как в Азербайджане, так и в Российской Федерации. Такое заявление сделал помощник азербайджанского лидера, завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Решение о досрочном выводе с территории нашей страны миротворцев Российской Федерации, которые были временно размещены на территории Азербайджанской Республики на основании трёхстороннего заявления, подписанного 10 ноября (9 ноября по Москве. — Прим. Life.ru) 2020 года, было принято высшим руководством обеих стран", — объяснил Гаджиев в беседе с агентством "АзерТадж".

Он подчеркнул, что соответствующий процесс уже начался, а также добавил, что министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры для реализации данного решения.