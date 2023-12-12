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12 декабря, 16:32

Российский миротворец погиб при съезде БТР с горной дороги в Карабахе

Один российский миротворец погиб и двое пострадали в Нагорном Карабахе в результате ДТП с БТР-82, который съехал с горной дороги. Об аварии сообщили в Минобороны РФ.

"11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое — получили травмы средней и тяжёлой степени", — говорится в сообщении ведомства.

Благодаря помощи азербайджанской стороны остальным пострадавшим миротворцам оказали всю необходимую медицинскую помощь. Раненые военные авиационным транспортом российского миротворческого контингента были доставлены в больницу для дальнейшего лечения.

В Карабахе заступила на службу новая смена российских миротворцев

В Карабахе заступила на службу новая смена российских миротворцев

А в сентябре автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Карабахе, военные погибли. Это произошло в районе населённого пункта Джанятаг. Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидер Азербайджана принёс свои соболезнования и извинения, а также заявил о проведении "самого тщательного расследования" произошедшего и пообещал, что все ответственные понесут наказание. Позже СМИ сообщили о первых задержанных по этому делу, а также об отстранении их командира.

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ТАСС / Александр Рюмин

Александра Мышляева
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