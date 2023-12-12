Российский миротворец погиб при съезде БТР с горной дороги в Карабахе
Один российский миротворец погиб и двое пострадали в Нагорном Карабахе в результате ДТП с БТР-82, который съехал с горной дороги. Об аварии сообщили в Минобороны РФ.
"11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое — получили травмы средней и тяжёлой степени", — говорится в сообщении ведомства.
Благодаря помощи азербайджанской стороны остальным пострадавшим миротворцам оказали всю необходимую медицинскую помощь. Раненые военные авиационным транспортом российского миротворческого контингента были доставлены в больницу для дальнейшего лечения.
А в сентябре автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Карабахе, военные погибли. Это произошло в районе населённого пункта Джанятаг. Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидер Азербайджана принёс свои соболезнования и извинения, а также заявил о проведении "самого тщательного расследования" произошедшего и пообещал, что все ответственные понесут наказание. Позже СМИ сообщили о первых задержанных по этому делу, а также об отстранении их командира.
ТАСС / Александр Рюмин