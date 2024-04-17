Россия начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха

Напомним, российский миротворческий контингент был размещён в Карабахе после обострения конфликта Азербайджана и Армении в 2020 году. Срок его пребывания в регионе — пять лет с момента подписания соглашения (9 ноября 2020 года) с автоматическим продлением на пятилетний период, если ни одна из сторон не выступит против.