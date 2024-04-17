Россия начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха
Военнослужащий российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российских миротворцев начали выводить из Нагорного Карабаха, эти сообщения азербайджанских СМИ подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, это действительно так", — отметил представитель Кремля.
Напомним, российский миротворческий контингент был размещён в Карабахе после обострения конфликта Азербайджана и Армении в 2020 году. Срок его пребывания в регионе — пять лет с момента подписания соглашения (9 ноября 2020 года) с автоматическим продлением на пятилетний период, если ни одна из сторон не выступит против.
При этом в 2023 году Нагорный Карабах полностью перешёл под контроль Баку. 28 сентября был подписан указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. А 17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе. В ближайшее время Ереван и Баку могут подписать мирный договор.