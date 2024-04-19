В Ереване анонсировали первую демаркированную границу с Азербайджаном

На армяно-азербайджанской границе появится демаркированный участок, он будет находиться в Тавушской области. Об этом государственному агентству "Арменпресс" сообщили в аппарате премьер-министра закавказской республики Никола Пашиняна. Это означает воспроизведение границ, установленных между четырьмя сёлами республик в советские годы.

"На следующем этапе эти границы должны быть уточнены и отражены также на земле, и это станет беспрецедентным событием: впервые между нашими странами будет демаркированная государственная граница на участке этих четырёх [армянских] сёл [Баганис, Воскепар, Киранц и Беркабер]", — заявили в аппарате.

Подчёркивается, что последние топографические карты времён СССР, взятые за основу картографического процесса, имеют правовую основу и составлены профессионально, а страны восстанавливают границы, де-юре существовавшие между Армянской и Азербайджанской Советскими Социалистическими Республиками.

Профильные комиссии двух стран договорились после утверждения регламента согласовать порядок делимитации остальных участков, затронув проблему анклавов и эксклавов, причём в процессе делимитации сначала должно быть обосновано их наличие.

После делимитации границы армии будут отведены с данного участка, уступив место пограничникам. Власти признают, что в ходе этого процесса Еревану, возможно, придётся учитывать существование армянского анклава Арцвашен на территории бывшей Азербайджанской ССР, и наоборот. После развала Союза анклавы были фактически поглощены обеими странами, а их население — замещено.

Власти Армении указывают, что под контролем Азербайджана находится 31 село, входившее в Армянскую ССР, и оппозиция считает недопустимой их передачу Баку, в том числе потому, что через один из бывших азербайджанских анклавов — село Тигранашен — проходит дорога до армяно-иранской границы, а через бывшие анклавы в Тавушской области — трасса, ведущая в сторону Грузии.

Также заявляется, что Армения передаёт Азербайджану четыре села в Тавушской области и рассчитывает на ответное снижение рисков, связанных с безопасностью. Причём указывается, что фактически Баку получает "два с половиной" населённых пункта, так как вся территория села Кызыл Гаджилы и значительная часть села Ашагы Аскипара и ранее находились под его контролем.