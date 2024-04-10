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10 апреля, 10:13

Путин может переговорить с Пашиняном о назревших проблемах

Песков: Кремль надеется, что Путин и Пашинян лично обсудят вопросы Армении и РФ

Президент России Владимир Путин в ближайшее время может лично обговорить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном все вопросы, касающиеся взаимоотношений между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

"Мы надеемся, что в обозримой перспективе представится возможность лично обсудить президентам такие вопросы, если они стоят на повестке дня", — сказал представитель Кремля.

Песков назвал Армению близким и важным союзником России
Песков назвал Армению близким и важным союзником России

Ранее армянский премьер-министр Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы находятся не в лучшем состоянии, однако они представляют большую значимость для государственности, суверенитета и безопасности республики. Он добавил, что Армения никогда не делала шагов, которые могли бы навредить РФ, однако с её стороны "таких случаев было много".

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ТАСС / Ситдиков Рамиль

Владимир Озеров
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