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10 апреля, 08:16

Пашинян высказался о причине разлада между Россией и Арменией

Пашинян: Отношения между Россией и Арменией сейчас переживают тяжёлое время

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © ТАСС / AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © ТАСС / AP

Отношения между Россией и Арменией сейчас переживают тяжёлый период, несмотря на то что их важность для государственности республики всё ещё остаётся высокой. Таким мнением поделился армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

"Отношения Армении и России переживают не лучшие времена, но их важность для государственности, суверенитета, безопасности [Армении] трудно переоценить", — высказался армянский лидер.

Пашинян считает, что со стороны Армении никаких неправильных шагов в сторону России не совершалось, поэтому российской стороне не в чем упрекнуть Ереван, в то время как "обратных случаев много". Он подчеркнул, что, несмотря на недопонимания, конфликтовать с РФ Армения не хочет, так как в полной мере "оценивает то огромное положительное, которое было и есть в отношениях". Пашинян проявил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным о взаимном уважении суверенитета, государственности, интересов, о чём главы государств договаривались ещё во время встречи в мае 2018 года.

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Отношения с Арменией ранее оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата, Ереван готов пожертвовать всем ради "эфемерных бонусов" США и ЕС. Между тем недавно глава МИД Армении назвал Вашингтон и Европу основными партнёрами, отметив, что это нельзя назвать "поворотом" курса.

Каринэ Гевондян
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