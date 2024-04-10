Пашинян высказался о причине разлада между Россией и Арменией

Отношения между Россией и Арменией сейчас переживают тяжёлый период, несмотря на то что их важность для государственности республики всё ещё остаётся высокой. Таким мнением поделился армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

Пашинян считает, что со стороны Армении никаких неправильных шагов в сторону России не совершалось, поэтому российской стороне не в чем упрекнуть Ереван, в то время как "обратных случаев много". Он подчеркнул, что, несмотря на недопонимания, конфликтовать с РФ Армения не хочет, так как в полной мере "оценивает то огромное положительное, которое было и есть в отношениях". Пашинян проявил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным о взаимном уважении суверенитета, государственности, интересов, о чём главы государств договаривались ещё во время встречи в мае 2018 года.