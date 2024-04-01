Глава МИД Армении Мирзоян назвал США и Европу основными партнёрами Еревана

Армения считает Соединённые Штаты и Евросоюз основными партнёрами и стремится углублять экономические и политические отношения с Вашингтоном и Брюсселем. Об этом заявил в интервью телеканалу Todo Noticias глава МИД республики Арарат Мирзоян.

"У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Евросоюз являются основными партнёрами. Мы также увидели, что ЕС был готов направить гражданскую миссию, и ситуация на границе значительно улучшилась, их присутствие во многом способствует миру в регионе и части Армении", — объяснил министр.