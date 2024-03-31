Пашинян: Азербайджан ищет повод для начала новой большой войны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Азербайджану нужен повод для новой войны, и для этого он может использовать ситуацию с четырьмя сёлами, перешедшими под контроль Еревана в 1990-х годах. Об этом заявил на встрече с однопартийцами премьер-министр Армении Никол Пашинян, видеозапись размещена на его странице в Facebook*.
"Мы никогда на претендовали на территорию данных сёл. Это надо очень чётко констатировать, особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе", — обозначил он политическую позицию страны.
Напомним, для Армении война с Азербайджаном может стать финальной точкой в существовании государства. Никол Пашинян заявлял, что конфликта не удастся избежать, если Ереван не согласится на корректировку своей границы и не пойдёт на компромисс с Баку.
* Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.