Политолог оценил вероятность начала войны между Арменией и Азербайджаном "до конца недели"

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе скорой войны с Азербайджаном представляет собой результат влияния стран Запада. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Он убеждён, что от его политики ничего позитивного ожидать не следует, а война для Еревана может стать "финальной точкой в существовании этого государства".

"Пашинян — ликвидатор современной Армении, суверенитет которой обеспечивается всегда во все века исключительно со стороны России. Его миссия, с которой Сорос отправил его совершать "цветную революцию" и захватывать власть в интересах и Запада, — вывести Армению из-под стратегического контроля России, что он последовательно и реализует", — подчеркнул политолог.

Так, недавно Пашинян сдал Карабах на условиях Азербайджана, и, судя по всему, на этом он останавливаться не собирается. Как отметил Коровин, в конечном счёте армянскому премьеру нужно вывернуть всё так, будто Россия не справляется с безопасностью на Южном Кавказе. После выхода армян из ОДКБ, продолжил политолог, на их территории появится западный военный континент, которому попросту плевать на Армению и её народ. А вот победитель, коим здесь является президент Азербайджана Ильхам Алиев, напротив же, получает всё, что захочет, обратил внимание наш собеседник.

За Арменией стоит ничтожная величина в лице президента Франции Эмманюэля Макрона, а за Азербайджаном стоит бодрая, эффективная, умеющая воевать Турция. Валерий Коровин Политолог

По его мнению, в этой неравной силовой конфигурации, конечно же, Азербайджан с помощью войны, угрозы войной и шантажа получит всё, что ему понравится. Россия же безмолвствует, потому что, во-первых, занята Украиной, а, во-вторых, Пашинян выходит из ОДКБ каждый день, указал он.

"Единственное, что остаётся простым армянам, которые могут остаться без государства, — это вынести Пашиняна через те двери, через которые они его и занесли", — резюмировал Коровин.