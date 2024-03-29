Посол Копыркин: РФ выполнит обязательства при внешней агрессии против Армении

Российская сторона готова исполнить союзнические обязательства перед Арменией в случае агрессии извне. Однако сначала стоит спросить у Еревана — хочет ли он того. Об этом заявил посол РФ Сергей Копыркин, отвечая на вопрос о действиях Москвы в случае нападения со стороны Азербайджана.

"У меня нет никаких оснований считать, что Россия отказывается от тех обязательств, которые она на себя взяла путём тех договорённостей, которые у нас есть. Все наши публичные заявления не дают основания ставить это под сомнение", — сказал он в интервью ереванскому порталу 24News.