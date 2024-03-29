Посол Копыркин: РФ выполнит обязательства при внешней агрессии против Армении
Российская сторона готова исполнить союзнические обязательства перед Арменией в случае агрессии извне. Однако сначала стоит спросить у Еревана — хочет ли он того. Об этом заявил посол РФ Сергей Копыркин, отвечая на вопрос о действиях Москвы в случае нападения со стороны Азербайджана.
"У меня нет никаких оснований считать, что Россия отказывается от тех обязательств, которые она на себя взяла путём тех договорённостей, которые у нас есть. Все наши публичные заявления не дают основания ставить это под сомнение", — сказал он в интервью ереванскому порталу 24News.
При этом дипломат поинтересовался, какую цель некоторые представители армянской власти хотят достичь, делая недружественные заявления. Нужно, чтобы Россия выполняла свои обязательства, или нужно создать такую ситуацию, чтобы она этого не делала? По его словам, сегодня невольно возникает такой вопрос, хотя раньше он о таком и не думал.
Ранее Life.ru уже рассказывал, что для Армении война с Азербайджаном может стать финальной точкой в существовании государства. При этом подобные высказывания премьер-министра страны Никола Пашиняна представляют собой результат влияния стран Запада. Он заявлял, что конфликта не удастся избежать, если Ереван не согласится на корректировку своей границы и не пойдёт на компромисс с Баку.
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