"Нам помощь не нужна": В Армении заявили о решении вопроса с российскими пограничниками в аэропорту Еревана
Спикер парламента Армении Симонян: Вопрос с выводом пограничников РФ решён
Вопрос вывода российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц окончательно решён. Об этом в ходе брифинга заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Как он подчеркнул, по этому поводу больше не может быть никаких дискуссий.
По словам Симоняна, есть попытка инициировать весь этот процесс как нарушение межгосударственного соглашения, однако речь идёт о межведомственном соглашении, целью которого было принести пользу армянским пограничникам на данном участке, облегчить их работу. Сейчас же Ереван не нуждается в помощи со стороны Москвы.
"Для Армении это уже решённый вопрос. <...> Мы сообщили, что благодарны за вашу помощь, но сейчас эта помощь нам не нужна", — сказал спикер армянского парламента, добавив, что пограничники РФ должны покинуть Звартноц до 1 августа.
Напомним, в начале марта Армения направила России официальное письмо, в котором потребовала отозвать пограничников ФСБ РФ из аэропорта Звартноц. Это объяснили тем, что службу там должны нести национальные войска. После этого премьер республики Никол Пашинян заявил, что армянские пограничники сами могут служить в аэропорту Звартноц и в содействии российских коллег не нуждаются. Он также подчеркнул, что контингент РФ должен покинуть аэропорт до 1 августа текущего года.
ТАСС / Станислав Варивода