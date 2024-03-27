"Нам помощь не нужна": В Армении заявили о решении вопроса с российскими пограничниками в аэропорту Еревана

Вопрос вывода российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц окончательно решён. Об этом в ходе брифинга заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Как он подчеркнул, по этому поводу больше не может быть никаких дискуссий.

По словам Симоняна, есть попытка инициировать весь этот процесс как нарушение межгосударственного соглашения, однако речь идёт о межведомственном соглашении, целью которого было принести пользу армянским пограничникам на данном участке, облегчить их работу. Сейчас же Ереван не нуждается в помощи со стороны Москвы.