"Рабочий, а не политический процесс": Пашинян назвал сроки вывода пограничников РФ из Звартноца

"Послание, направленное российским пограничникам, — это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата — 1 августа 2024 года. Именно с этого дня российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Звартноц", — сказал он, добавив, что это рабочий, а не политический процесс.

Напомним, на прошлой неделе Армения направила России официальное письмо, в котором потребовала отозвать пограничников ФСБ РФ из аэропорта Звартноц. Это объяснили тем, что службу там должны нести национальные войска. Сегодня Пашинян заявил, что армянские пограничники сами могут служить в местном аэропорту Звартноц и в содействии российских коллег не нуждаются. Он рассказал, что военные Еревана обратились с письмом к дислоцированным российским погранвойскам, в котором поблагодарили за службу с момента обретения страной независимости.