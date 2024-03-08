Армянский политолог объяснил, почему Ереван потребовал вывода пограничников России

Для Армении требование вывести из международного аэропорта Звартноц пограничников РФ, находящихся там со времён распада СССР, имеет символическое значение на фоне обострения отношений с Россией. Такое мнение в беседе с НСН высказал директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

"Дискуссия по вопросу их присутствия существует довольно давно. Сейчас она обострилась из-за обвинений армянских элит российской стороны в невыполнении гарантий обеспечения безопасности республики. РФ взяла эти обязательства, в частности, в 2020 году, когда ещё существовала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика", — объяснил армянский политолог, добавив, что вызывает вопросы и доступ пограничников ФСБ РФ к базе данных пересекающих границу людей.

Ситуация же на южной границе Армении с Азербайджаном совершенно другая: там российские военнослужащие находятся после войны 2020 года и их вывод не обсуждается. По словам Искандаряна, никаких соглашений об их присутствии не подписывалось, к тому же там нет перемещения людей и пограничных переходов. А нет юридического обоснования присутствия — не нужно принимать специальных решений о выводе.