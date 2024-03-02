Лавров: Власти Армении сейчас выстраивают отношения с врагами друзей

Ереван стремится выстраивать отношения не с друзьями и соседями, а с их врагами, указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал в субботу, 2 марта, в ходе пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"В Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей", — отметил глава МИД России.