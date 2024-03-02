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2 марта, 12:25

Лавров: Власти Армении сейчас выстраивают отношения с врагами друзей

Ереван стремится выстраивать отношения не с друзьями и соседями, а с их врагами, указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал в субботу, 2 марта, в ходе пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"В Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей", — отметил глава МИД России.

Напомним, что в Армении в последнее время совершаются выпады в адрес РФ из-за неудачных для Еревана итогов обострения карабахского конфликта. По словам Лаврова, подобные высказывания заставляют Москву задуматься о своих дальнейших действиях. Также министр заявил, что урегулирование между Арменией и Азербайджаном на основе заявлений Москвы, Еревана и Баку не имеет альтернатив.

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Как сообщал Life.ru, ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский аэропорт Звартноц. Размещение пограничников РФ там регламентировано документом, подписанным Службой нацбезопасности Армении и ФСБ России. В МИД России назвали очередной выпад Еревана недружественным.

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VK / МИД России

Никита Осипов
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