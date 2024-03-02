Лавров: Власти Армении сейчас выстраивают отношения с врагами друзей
Ереван стремится выстраивать отношения не с друзьями и соседями, а с их врагами, указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал в субботу, 2 марта, в ходе пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.
"В Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей", — отметил глава МИД России.
Напомним, что в Армении в последнее время совершаются выпады в адрес РФ из-за неудачных для Еревана итогов обострения карабахского конфликта. По словам Лаврова, подобные высказывания заставляют Москву задуматься о своих дальнейших действиях. Также министр заявил, что урегулирование между Арменией и Азербайджаном на основе заявлений Москвы, Еревана и Баку не имеет альтернатив.
Как сообщал Life.ru, ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский аэропорт Звартноц. Размещение пограничников РФ там регламентировано документом, подписанным Службой нацбезопасности Армении и ФСБ России. В МИД России назвали очередной выпад Еревана недружественным.
VK / МИД России