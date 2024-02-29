В Армении задумались о вступлении в ЕС
Спикер парламента Армении: Еревану стоит подумать о статусе кандидата в члены ЕС
Армения — демократическое государство, которое вправе рассматривать возможность получить статус кандидата в члены Евросоюза. Такое заявление сделал спикер армянского парламента Ален Симонян во время брифинга.
"Я не хочу торопиться, не хочу, чтобы получилось так, что мы делаем какой-то односторонний шаг. По нашим показателям, у нас более высокий уровень демократии, чем у некоторых членов ЕС. Нам следует думать в этом направлении, но не нужно спешить и делать резкие шаги", — отметил политик.
Он также добавил, что Правительством Армении никогда не обсуждалась возможность членства в НАТО. Однако с ЕС, как с объединением невоенного формата, страна хотела бы налаживать отношения. При этом Ереван стремится покупать оружие повсюду, где есть такая возможность. Если такая политика кого-то смущает, то это их трудности, резюмировал спикер армянского парламента.
А ранее спикер армянского парламента заявлял о том, что у Еревана нет намерения покинуть состав Организации Договора о коллективной безопасности. Однако такая возможность не исключена, добавил он, сославшись на то, что запрос выйти из организации исходит от армянского общества.
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